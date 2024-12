Utrudnienia w Szczecinie i na drogach regionu

Wypadek na drodze między Karlinem a Gościnem. W okolicach miejscowości Kowańcz samochód osobowy uderzył w drzewo.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w tej części naszego regionu obecnie odbywa się wahadłowo.Kłopoty także na ulicach Szczecina. Spore problemy mają zmotoryzowani, którzy próbują opuścić parking centrum handlowego Kaskada. Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie.- Jest dramat: nie ma żadnych sił porządkowych, ludzie stoją, nikt nie może wyjechać, bo kilku kierowców nie potrafi się włączyć do ruchu na zewnątrz. A nie ma ludzi, którzy by to obsłużyli - mówiła jedna ze słuchaczek Radia Szczecin.Na kolejne sygnały od kierowców czekamy pod czujnym telefonem Radia Szczecin: 510 77 222.