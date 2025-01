Rowerowe powitanie nowego roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowy Rok najlepiej jest spędzić aktywnie - przekonują rowerzyści, którzy wyruszyli dziś ze Szczecina na noworoczny rajd rowerowy nad jezioro Świdwie.

Jak co roku, trasa prowadzi przez malownicze szlaki Puszczy Wkrzańskiej.



- Około 30 paru kilometrów do przebycia w dwie strony. Myślę, że to jest taki bardzo delikatny i malutki dystans, więc nawet ktoś, kto nie jest zaprawiony w bojach rowerowych da radę. - Pierwszy raz się przyłączyłem, syn chciał, więc pomyślałem, ze to jest dobra inicjatywa. - Ciężko się zmobilizować, zwłaszcza, że ja jestem z Prawobrzeża, więc musiałam wcześnie wstać, żeby tu dojechać. Myślę jednak, że warto, bo to jest fajny rozruch na początku nowego roku. Trochę kilometrów wpadnie, polecam - zachęcają uczestnicy.



- Od wielu lat 1 stycznia spotykamy się i robimy wycieczkę rowerową nad rezerwat jeziora Świdwie, tam składamy sobie życzenia noworoczne i rozmawiamy o planach. Myślę, że koło 100 osób się zbierze - dodaje Wojciech Marciniak z Gryfus Szczecin.



Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem w rezerwacie Świdwie. Wydarzenie co roku organizuje Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas