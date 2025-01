Noworoczne morsowanie. "Przechodzi przez człowieka tysiące igieł" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 30 wielbicieli rześkich kąpieli spotkało się przy jeziorze Głębokie, aby wspólnie przywitać pierwszy dzień 2025 roku.

My się mrozu nie boimy - mówią uczestnicy wydarzenia: - Mamy dzisiaj 4 stopnie Celsjusza. Wyzwanie? Troszeczkę dzisiaj wieje, przydałby się mały mróz... Jednak wchodzimy w nowy rok pewnym krokiem do zimnej wody. - Jest ciepła woda.... - Dla nas najlepiej, aby temperatura była przynajmniej minusowa, ale taka też jest nie najgorsza. - Morsuję od 2011 roku, ja już jestem poważny facet, urodziłem się w 1948 roku. - Co tydzień, regularnie od 6 lat morsuję. - Przechodzi przez człowieka tysiące igieł. - Woda jest cudowna...



Wydarzenie zostało zorganizowane przez Szczecińsko-Policki Klub MORSY im. Zbyszka Ulatowskiego.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas