Samorządy a ich media - są planowane zmiany w prawie

Samorządy nie powinny mieć możliwości wydawania własnych gazet, czy tworzyć swoich telewizji internetowych - to stanowisko walczącej o jawność Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Jej prezes Szymon Osowski podkreślał w "Rozmowie pod Krawatem", że wprowadzenie takiego zakazu jest planowane.

Pojawiają się próby zmiany tych planów. Samorządowcy bardzo chcą wydawać swoją prasę, swoje portale internetowe, czy lokalną telewizję. Jak podkreślał Szymon Osowski są już oficjalne stanowiska i głosy oburzenia ze strony lokalnych włodarzy, że nie będą mogli mieć własnych mediów.- Natomiast dla społeczeństwa obywatelskiego, dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o niezależność mediów, to jest bardzo ważne rozwiązanie, czyli zakaz, dlatego że w wielu miejscach nie ma żadnej niezależnej prasy. Jedyną prasą, która jest wydawana, to jest prasa samorządowa. Nie ma krytyki. Jest ważne to, że na przykład w tych mediach samorządowych nie jest dopuszczany głos opozycji - tłumaczy Osowski.Z szefem Watchdog Polska rozmawialiśmy także o dymisji ministra nauki Dariusza Wieczorka - to nie koniec sprawy, prawnicy nadal przyglądają się temu co dzieje się na Uniwersytecie Szczecińskim.- Pytamy o różne kwestie związane z wynagrodzeniem rektora i innych osób, ale też prorektorów, z ewentualnie z delegacjami. I też zastanawiamy się, czy nie zapytać o różne wydatki z uniwersytetu, a jednocześnie złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Czekamy na ruch prokuratury i zobaczymy, co się wydarzy - dodaje Osowski.