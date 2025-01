Wieczorek do RPO ws. skargi Fostiak: wszczęliśmy na US kontrolę

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pismo szefowej związków zawodowych z Uniwersytetu Szczecińskiego nie dotyczyło podejrzeń o łamanie prawa, a było skargą dot. istotnych spraw uczelni - wyjaśnił minister nauki Dariusz Wieczorek w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Minister poinformował, że wszczął kontrolę na US.