Garnek z olejem przyczyną pożaru

Pożar w centrum Kołobrzegu. 18-latka została ewakuowana przez balkon.

Edycja tekstu: Michał Król

Służby zostały wezwane na ulicę Emilii Gierczak tuż przed godziną 14. Wszystko przez garnek z olejem pozostawiony na kuchni gazowej. Przebywająca samotnie w mieszkaniu 18-latka zapomniała o rozgrzanym oleju. Następnie płomień próbowała ugasić wodą, co tylko doprowadziło do większego zagrożenia. Nastolatka ukryła się więc na balkonie, skąd wezwała pomoc.Na miejscu pojawiła się kołobrzeska straż pożarna, która z pomocą drabiny weszła na balkon i ewakuowała 18-latkę. Została ona przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Według pierwszych informacji nie doznała żadnych poważnych obrażeń. Strażacy weszli również do mieszkania, a zagrożenie udało się już opanować.