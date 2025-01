Pożar mieszkania w Gryfinie

Jedenaście osób zostało poszkodowanych w pożarze mieszkania w Gryfinie.

Ogień pojawił się na parterze bloku przy ul. Kościelnej - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie kpt. Przemysław Wiaderski.





- Na początku otrzymaliśmy wiadomość o ewakuowanych 5 osobach. Ta liczba urosła do 11 poszkodowanych, w tym 9 zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego - dodaje kpt. Wiaderski.





- Pięć zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do poszkodowanych w wyniku pożaru. Na miejscu wezwania znajdowało się ośmiu poszkodowanych. Wszyscy pacjenci byli przytomni, w stanie stabilnym, każdy z nich był narażony na działanie dymów pożarniczych. Do szpitala przewieziono m.in. dziecko ok. 2-lat oraz kobiety kobietę lat 40, 58 i 80. Pozostali pacjenci po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, pozostali w miejscu zdarzenia, gdyż nie wyrazili zgody na transport do szpitala - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas

Sytuacja jest już opanowana.