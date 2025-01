Napad w Osinowie Dolnym. Okradli, porwali i grozili śmiercią

Do napadu w Osinowie Dolnym doszło w piątek wieczorem.





Policja prosi też o pomoc ewentualnych świadków zdarzenia: - Jeżeli ktoś ma wiedzę dotyczącą całej sytuacji lub był jej świadkiem, to bardzo prosimy, aby skontaktować się z policją w Chojnie - dodaje Kornicz.

Jak informuje komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, do zdarzenia doszło wieczorem: - W skutek tego zdarzenia zostało utracone mienie w postaci wyrobów tytoniowych, natomiast policjanci ustalili, że osoba zgłaszająca całe zajście nie odniosła żadnych obrażeń ciała. Policjanci z Chojny, pod nadzorem prokuratury, cały czas pracują, wykonując czynności na miejscu, ustalając okoliczności i przebieg zdarzenia.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas

Jak informuje portal chojna24.pl, w pobliżu jednego z dyskontów 45-letni mężczyzna pakował papierosy do auta, kiedy został zaatakowany przez dwóch napastników. Sprawcy obezwładnili go, zagrozili śmiercią, skrępowali mu ręce i zmusili do wejścia do busa. Odjechali w kierunku Klępicza i Starego Objezierza.Mężczyźni porzucili pojazd porwanego, przepakowali skradzione papierosy, warte około pół miliona złotych, a mężczyznę oblali prawdopodobnie łatwopalną cieczą i zagrozili podpaleniem. Następnie uciekli białym busem: Mercedesem albo Citroenem.Poszkodowanemu udało się oswobodzić i dotrzeć po pomoc do pobliskiego Klępicza.