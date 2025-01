Ferie w Dziwnowie. Jest w czym wybierać

Ferie w naszym województwie rozpoczną się 3 lutego.



***

Ferie Zimowe w Gminie Dziwnów

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami, dlatego zachęcamy do zapoznania się z rozkładem zajęć i aktywnego uczestnictwa w proponowanych aktywnościach.

PONIEDZIAŁEK 3.02.2025 r.

* 10.00 Spektakl wraz z warsztatami cyrkowymi- Dom Kultury

* 11.00 Kodowanie na dywanie, gry planszowe i małe zawody, film na dużym ekranie- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 16.30-18.00 Zajęcia sportowe dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3- MOSiK

WTOREK 4.02.2025 r.

* 9.00 Wyjazd na basen-Hotel Aurora Family & Spa (zbiórka w Domu Kultury)

* 11.00 Robimy kolorowe gluty- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 13.00 ”Dziwnów nasza mała ojczyzna” spacer po mieście, wizyta w Miejskim u Burmistrza Dziwnowa.

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSIK

ŚRODA 5.02.2025 r.

* 8.00 Wyjazd do parku trampolin Fun Jump w Szczecinie (zbiórka w Domu Kultury)

* „Kamienie w kieszenie”-zbieramy morskie skarby,spacer na plaże.

Malujemy i ozdabiamy nasza znaleziska.

Ognisko u Zarembiaków- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSiK

CZWARTEK 6.02.2025 r.

* 10.00 Bezpieczne ferie w naszym mieście wycieczka na posterunek policji.

* Ferie z Robloxem i Minecraftem na Xboxie w bibliotece.

Film na dużym ekranie, pizza w bibliotece- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSiK

PIĄTEK 7.02.2025 r.

* 10.00 kino feryjne w Domu Kultury w Dziwnowie

12.00 teatr Art. Krak „Zimowa opowieść”- Dom Kultury

* Makramy, szydełkowanie- kreatywne warsztaty w towarzystwie Mamuszydło

i jej uszatych przyjaciół przy lemoniadzie i pysznym cieście- Biblioteka Miejska w Dziwnowie



PONIEDZIAŁEK 10.02.2025 r.

* Warsztaty teatralne- Dom Kultury

10.00-11.30 – I grupa (7-10 lat)

12.00-14.00 – II grupa ( 11 i powyżej)

* 11.00 Niesamowite Spotkanie z Łowcami Burz. Kebab w bibliotece- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 16.30-18.00 Zajęcia sportowe dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3- MOSiK

WTOREK 11.02.2025 r.

* 9.30 Wycieczka do wojska z atrakcjami- Dom Kultury

* 11.00 Spacer do zagrody zwierząt Pana Stasia Mączki do Międzywodzia

(zbieramy karmę, koce dla zwierzaków), ognisko- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSIK

ŚRODA 12.02.2025 r.

* 8.00 Multikino leżące Koszalin – „ Dzielna banda i tajemnica wujka”

McDonald- Dom Kultury (KOSZT WYJAZDU 13 zł)

* 11.00 Zabawa z robotami edukacyjnymi PHOTON.Film na dużym ekranie- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSiK

CZWARTEK 13.02.2025 r.

* 8.00 Wyjazd na basen- Wodny Świat Szczecin- Dom Kultury Dziwnów

McDonald (KOSZT WYJAZDU 50 zł z legitymacją szkolną)

* 11.00 "Afryka na wyciągnięcie ręki" dla dzieci i młodzieży- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

17.00 Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym dla dorosłych- "Morsowanie- podróż w głąb zimna

i samego siebie!"- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

* 18.00-20.00 Zajęcia sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży- MOSiK

PIĄTEK 14.02.2025 r.

* 10.00 zakończenie ferii z Loczkiem, bal karnawałowy- Dom Kultury

* 11.00 Serduszka walentynkowe z masy solnej, laurki.

KARAOKE – piosenki i tańce dla zakochanych.

Film na dużym ekranie- Biblioteka Miejska w Dziwnowie

LODOWISKO MIEJSKIE W DZIWNOWIE (ul. Dziwna 14)



GODZINY OTWARCIA: Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00 - 20.00.

Na miejscu można wypożyczyć łyżwy. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii, lodowisko może zostać zamknięte.

CENNIK WSTĘPU (45 minut):

- 10pln wejście jednorazowe;

- 8pln wypożyczenie łyżew.

Dla dzieci i młodzieży (do lat 18) z Gminy Dziwnów, wstęp na lodowisko jest bezpłatny!!!





