Dziś Blue Monday, czyli podobno najbardziej depresyjny dzień roku. Trzeci poniedziałek stycznia nie został wskazany przypadkowo, na chandrę tego dnia wpływać ma kilka czynników: styczniowa pogoda, mniej pieniędzy w portfelach po świąteczno-noworocznych wydatkach, ale też masowe porzucanie noworocznych postanowień.

We wtorek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Psychoterapeutka Anna Borkowska - Makarewicz przekonywała w poniedziałek w "Rozmowach pod Krawatem", że Blue Monday nie taki straszny, jak go malują.Blue Monday nie jest poparty naukowymi dowodami, a został wyznaczony na potrzeby kampanii reklamowej. Nad Szczecinem świeci słońce, a to od nas w dużej mierze zależy jak się czujemy. Postanowienia noworoczne można zweryfikować, dostosować do swoich potrzeb i możliwości i choćby dziś zacząć od nowa.Jak podkreślała psychoterapeutka, ważne jednak, by nie bagatelizować objawów stanów przed depresyjnych.- Przede wszystkim czas trwania różnych objawów, ich nasilenie może nas przekonać do tego, żebyśmy skorzystali z porady lekarza, czy to najpierw będzie lekarz rodzinny, a wkrótce lekarz psychiatra. Depresja nie jest fantazją, jest rzeczywiście bardzo ciężką chorobą - mówiła Anna Borkowska-Makarewicz.Z Anną Borkowską-Makarewicz z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii rozmawialiśmy także o rosnącym problemie uzależnienia od smartfonów wśród dzieci i młodzieży.- To, że dzisiaj mało kto się potrafi jeszcze wylogować. Jest to jakaś odpowiedź na nasze przeżywanie pustki. Bo to nie jest tak, że uwiódł nas telefon. To jest tak, że my celowo podążyliśmy za tą opcją - tłumaczy psychoterapeutka.W Radiu Szczecin przygotowujemy debatę na temat uzależnień od smartfonów, ze specjalistami i z młodzieżą spotkamy się w studiu S1 w czwartek 30 stycznia o 20.