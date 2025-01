Wsparcie dla wolontariuszy WOŚP [WIDEO, ZDJĘCIA]

W muzeum, piekarni, galerii handlowej, przy WOŚP-owych sztabach czy w byłym kinie Delfin - to między innymi tam w finałową niedziele wolontariusze będą mogli odpocząć, wypić kawę, herbatę czy posilić się ciepłą zupą.

W Szczecinie w niedzielę dla wolontariuszy WOŚP swoje drzwi otworzą nie tylko kafejki i bary, ale i Muzeum Tradycji Regionalnej na ulicy Staromłyńskiej - tam też będzie można odpocząć.





Przy szkolnym sztabie Centrum Mistrzostwa Sportowego będzie działać kawiarenka.- Ze względu na to, że jest niedziela handlowa mamy mnóstwo ofert. Za okazaniem identyfikatora każdy wolontariusz może otrzymać albo coś do jedzenia, albo coś do picia - mówi szefowa sztabu w Szczecinie, Adriana Sztuk.- Przygotowane są dla nich kawa, herbata, ciepła zupa, więc wystarczy, że się do nas zgłoszą - dodaje szefowa sztabu CH Galaxy, Anna Drozdowska.