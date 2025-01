"80 lat temu świat ujrzał skalę zła w Auschwitz" [ZDJĘCIA]

fot. PAP/Leszek Szymański fot. PAP/Leszek Szymański fot. PAP/Leszek Szymański

"Wszyscy mamy obowiązek nie tylko pamiętać, ale także ostrzegać i uczyć" - mówili ocaleni z obozu Auschwitz-Birkenau. W byłym niemieckim nazistowskim obozie zakończyły się uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia.

W Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu pamiętamy i oddajemy hołd wszystkim ofiarom tej straszliwej zbrodni; niech pamięć o tej tragedii będzie przestrogą i zobowiązaniem do budowania świata opartego na szacunku i pokoju - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia 80 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz. Stał się on symbolem zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach. To także miejsce kaźni Polaków, Romów i osób innych narodowości.



"80 lat temu świat ujrzał skalę zła, które rozegrało się za bramami Auschwitz. W Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu pamiętamy i oddajemy hołd wszystkim ofiarom tej straszliwej zbrodni i bohaterom, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu. Niech pamięć o tej tragedii będzie dla nas przestrogą i zobowiązaniem do budowania świata opartego na szacunku i pokoju" - napisał Kosiniak-Kamysz w poniedziałek w mediach społecznościowych.



Główne uroczystości rocznicowe wyzwolenia Auschwitz odbyły się w poniedziałek w Oświęcimiu i Brzezince z udziałem około 50 byłych więźniów, a także ponad 50 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. Obecni byli m.in. król Wielkiej Brytanii Karol III, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Kanady Justin Trudeau. Rosja, ze względu na jej agresję na Ukrainę, nie została zaproszona na wydarzenie.



Obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau jest symbolem Holokaustu, masowej i systemowej eksterminacji Żydów europejskich. Na przedmieściach Oświęcimia w 1940 roku niemieccy naziści założyli obóz, aby więzić w nim głównie Polaków. W 1941 roku nieopodal powstał kolejny obóz, Auschwitz II-Birkenau, który stał się głównym ośrodkiem masowej zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów.



Łącznie w Auschwitz zginęło co najmniej 1 mln Żydów, ok. 70 tys. Polaków, 21 tys. Romów i Sinti, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych, a także tysiące osób innych narodowości i wyznań. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. armii I frontu ukraińskiego. W rocznicę wyzwolenia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.