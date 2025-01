Terminal instalacyjny w Świnoujściu prawie gotowy [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych w Świnoujściu uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zdolność operacyjną osiągnie jeszcze w tym roku. To pierwszy taki obiekt w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie.



- Świnoujski terminal na tle podobnych nadbałtyckich inwestycji jest znaczącym punktem - mówi Sebastian Wionczek, dyrektor operacyjny Orlen Neptun: - Jest to przygotowany terminal pod najnowsze turbiny jakie są, mają jedne z najwyższych parametrów w Europie.



W porcie instalacyjnym cumować będą mogły ponad 200-metrowe statki. Znaczenie inwestycji podkreśla prezes zarządu Orlen Neptun Janusz Bil.



- Planujemy, że terminal osiągnie gotowość operacyjną w czerwcu i wówczas planujemy oficjalne otwarcie tego obiektu. Będzie pełnił bardzo istotną rolę, dlatego że zabezpiecza nasz łańcuch dostaw w zakresie instalacji morskich farm wiatrowych - dodaje Bil.



Port instalacyjny powstał w miejscu byłej stoczni remontowej. Inwestycja kosztowała ok. 440 mln zł.