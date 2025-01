Nowe place zabaw w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Dwa zupełnie nowe place zabaw pojawią się w Kołobrzegu. Każdy z nich zostanie utrzymany w innej tematyce.

Urzędnicy planują modernizację Ogródka Jordanowskiego. Istniejący w tym miejscu od lat, zaniedbany teren rekreacyjny zostanie zupełnie odmieniony.



Jak informuje Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu, do urzędu wpłynęło aż 10 ofert od firm, zainteresowanych wykonaniem placu zabaw.



- Robimy go na nowo w temacie dżungla. Znajdą się tam takie urządzenia, które standardowo są na placach zabaw - bujaki, drabinki, karuzele i huśtawki, ale pojawią się też duże zabawki, jak fabryka piasku i stół ogrodniczy - wymienia Kujaczyński.



Drugi plac zabaw powstanie w okolicach portu, przy ulicy Obrońców Westerplatte. Będzie on utrzymany w klimacie morskiej krainy. Urząd dopiero ogłosił przetarg na realizację tego zadania, które powinno zostać wykonane do jesieni. Pierwszy z placów zabaw ma ucieszyć miejscowe rodziny już w wakacje.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas