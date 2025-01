Mammografia na Pomorzanach. Brak chętnych do badań

Rejestracja prowadzona jest pod numerem telefonu 91 466 11 79 w godz. 7.30-16.45. źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Chodzi o badania w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Kobiety w wieku 45-74 lat raz na dwa lata mogą skorzystać z nich bezpłatnie.

Wygląda na to, że mało kto wie o takiej możliwości - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.



- Niestety, mimo, że mamy możliwości wykonania 40 badań dziennie - zgłasza się tylko kilka osób. Profilaktyka jest tutaj kluczowa. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych ratuje życie - podkreślił.



Rak piersi to najczęściej wykrywany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku w Polsce dotyka około 20 tysięcy pacjentek. Obecnie tylko w 20 proc. przypadków choroba jest rozpoznawana we wczesnym stadium, kiedy szanse na wyleczenie są największe.



Rejestracja prowadzona jest pod numerem telefonu 91 466 11 79 w godz. 7.30-16.45.



