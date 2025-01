Przyznał się do zabójstwa 63-latki. Grozi mu nawet dożywocie

Podejrzany o zabójstwo 63-letniej mieszkanki Świnoujścia przyznał się do zarzucanego przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zabójstwa mieszkanki dzielnicy Przytór - Łunowo doszło 22 stycznia. Wtedy kobieta przestała komunikować się z rodziną. Rozpoczęły się poszukiwania. Okazało się, że ciało kobiety znajdowało się w przydomowej komórce.Obrażenia ciała wskazywały na zabójstwo. Podejrzanym w sprawie był mężczyzna, który wykonywał wcześniej prace na posesji. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie.Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, gdzie usłyszał zarzut popełnienia zabójstwa. Do winy się przyznał. Teraz przebywa w tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Grodzi mu dożywotnie pozbawienie wolności.