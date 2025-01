Szczecin żegna prof. Marię Radomską-Tomczuk [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Na Cmentarzu Centralnym pożegnano dziś profesor Marię Radomską-Tomczuk, współzałożycielkę Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej i Akademii Sztuki. Była niezwykła artystką, cenioną graficzką i laureatką wielu nagród.

Żegnała ją rodzina, przyjaciele artyści i studenci. Wszyscy wspominali jej ciepło i zaangażowanie: - To prawda była wspaniałą i ciepłą osobą. Zawsze pozostanie w pamięci taką, jaką była wykładowczynią naszą. Byłyśmy chyba jednym z pierwszych roczników Szkoły Sztuki Użytkowej. Gdyby nie ta uczelnia, to szereg artystów nie byłoby dziś znanych - opowiadała jedna z byłych studentek.



- Nie da się przecenić zasług profesor Marii Radomskiej-Tomczuk - mówią profesorowie Andrzej Tomczak i Leszek Żebrowski: - Szczecin sobie nie zdaje sprawy, kto odchodzi dzisiaj... Może i by powstała Szkoła Sztuki Użytkowej, ale Akademii by już nie było bez niej. - Ja prawdą mówiąc - z ręką na sercu - przyznaję, że profesurę belwederską zrobiłem dzięki Marii, ponieważ ona mnie do tego namawiała...



W imieniu Miasta Szczecin kwiaty i kondolencje złożył przewodniczący rady Miasta Szczecin Paweł Bartnik, towarzyszył mu poczet sztandarowy Miasta Szczecin.