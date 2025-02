Duża zmiana dla mieszkańców Świnoujścia. Chodzi o nocne promy

Promami świnoujskiej żeglugi nocą popłyniemy już tylko w razie zamknięcia tunelu. Od 15 lutego między 23 a 3 w nocy, między wyspami, zamiast Bielików, kursował będzie autobus.

- Są takie kursy, którymi nie przeprawia się nikt. Zaproponowaliśmy mieszkańcom, że w godzinach nocnych będzie kursował szybki autobus. On będzie startował spod kapitanatu portu do węzła przesiadkowego - tłumaczy Basałygo.







Autobus ma kursować co godzinę, będzie bezpłatny. Kurs między wyspami będzie trwał 14 minut.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Mniej kursów promowych to dla wyspiarzy duża zmiana. Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu wyjaśnia, że podyktowana jest ekonomią i uspokaja, że to przemyślane rozwiązanie.Co o nowym pomyśle myślą wyspiarze? - Sądzę, że to jest niezły pomysł, żeby trochę odciążyć tą promową komunikację. - Jest to na pewno korzystna zmiana. - Dużo w nocy nie jeździ samochodów, nie przeprawia się promem. - Będzie oszczędność paliwa. Prom przecież dużo pali - mówią mieszkańcy.