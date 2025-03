Kolejne ułatwienie dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Centralna Rejestracja Telefoniczna Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie poszerza zakres usług. Do tej pory pacjenci pod jednym numerem telefonu mogli rejestrować się do prawie wszystkich poradni specjalistycznych.

Pod tym numerem możemy zarejestrować się na badania obrazowe - tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badanie rentgenowskie albo USG.





Pacjenci pomysł doceniają, ale mają pewne obawy, czy rozwiązanie będzie się sprawdzać.

W marcu uruchomiono także drugi numer - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.- Rejestracja telefoniczna dla pacjentów początkowo była wprowadzona do poradni specjalistycznych i okazała się rzeczywiście sporym sukcesem. Ten średni czas oczekiwania to są dwie minuty. Okazuje się, że temat tak bardzo spodobał się pacjentom, że przyszedł czas na kolejny numer: 91 500 0 501 - mówi Owsik-Kozłowski.- Myślę, że jest chyba dobra, nie trzeba wyszukiwać wszystkich numerów. - Ułatwienie dla pacjenta. - Tak, jak najbardziej. - Pod każdy numer co się dzwoni to słyszymy: proszę zadzwonić pod ten numer, pod ten numer, pod ten. Jakby był jeden, super by było. - Tak ogólnie uważam, że dobrze, ale żeby odbierały panie telefony. Tu się nie można dodzwonić - mówią pacjenci szpitala.Telefoniczna rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30.