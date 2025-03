Śmierdząca sprawa na osiedlu Krzekowo-Bezrzecze [ZDJĘCIA]

"To wstyd, że nie mamy dostępu do kanalizacji" - mówią mieszkańcy domów przy ulicy Łukasińskiego w Szczecinie. Około 400 osób mieszkających w rejonie strzelnicy wojskowej skazanych jest na codzienny wywóz szamba.

- Nieprzyjemnie jest. - Bardzo ciężko! - Jak przyjeżdża samochód, który odbiera nieczystości... - Bardzo brzydki zapach unosi się nad całym osiedlem. - Wchodzi do mieszkania i potem wywietrzyć jest trudno. - To jest wstyd, żebyśmy żyjąc w XXI wieku mieszkając w dużym mieście nie mieli dostępu do kanalizacji - mówią mieszkańcy.

- Trudno sobie wyobrazić, że po kilku latach, jak ta nowa droga już powstanie, będzie ona na nowo rozkopywana i będzie prowadzona kanalizacja. Z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne wydaje się to niezbyt racjonalne, dlatego apelujemy o to, żeby tę inwestycję przeprowadzić razem z przebudową obwodnicy Mierzyna - zaproponował radny Urbański.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Początkowo kanalizacja miała pojawić się przy okazji budowy obwodnicy Mierzyna, jednak tak się nie stanie. Coś, co wydaje się standardem, na tej ulicy nie jest.Codziennie przyjeżdżają beczkowozy, żeby opróżnić szambo, a fetor wchodzi do mieszkań.- Walczymy o dostęp do kanalizacji od ponad 5 lat - mówi Łukasz Urbański, radny osiedla Krzekowo-Bezrzecze.Wstępnie wyliczony koszt podłączenia do kanalizacji mieszkańców Łukasińskiego to 5 mln złotych - to dane ze szczecińskiego magistratu.Wysokie koszty spowodowane są m.in. ukształtowaniem terenu i do 2028 nie zapisano środków na ten cel.