Echa piątkowej manifestacji w Kawiarence Politycznej

Przebieg piątkowej szczecińskiej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości podzielił gości dzisiejszej porannej Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin. Sporną była między innymi kwestia obrony - przez protestujących - posła PiS Dariusza Mateckiego.

W ocenie radnego klubu Koalicji Obywatelskiej Przemysława Słowika piątkowa demonstracja PiS w Szczecinie, to szopka.- Robienie z tego politycznej szopki jest w żaden sposób nieuprawnione, gdyby nie było tak mocnych dowodów, to sąd nie zgodziłby się na dwumiesięczny areszt - a to sąd niezawisły, niezależny zdecydował o tym, że poseł zostanie w areszcie na 2 miesiące - mówi Słowik.Zdaniem radnej klubu Prawa i Sprawiedliwości - Julii Szałabawki - obecne masowe zatrzymania polityków opozycji - w tym posła Dariusza Mateckiego - to zwykłe igrzyska.- To co się dzieje obecnie - zatrzymania posłów opozycji, stawianie zarzutów, to są igrzyska. To są po prostu igrzyska, nic rządowi nie wychodzi, dlatego przeprowadzają igrzyska i zatrzymują polityków opozycji - twierdzi Szałabawka.W ocenie radnego klubu OK Polska Marka Kolbowicza w całej sprawie najważniejsza jest wolność zgromadzeń i głoszenia swoich haseł bez jakichkolwiek konsekwencji.- Jeżeli ktoś ma ochotę protestować, jest to zgłoszone, to mogą to robić. Nie ma żadnej z tego tytułu reperkusji, nie ma kordonów policji, i tak dalej. Chcecie protestować? Proszę, nie ma problemu - dodaje Kolbowicz.Zdaniem Adama Kościelaka - z Partii Razem - obecny rząd - zamiast skupiać się na rozliczaniu - powinien jak najszybciej rozwiązać problemy związane z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia i edukacją.