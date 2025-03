Jest umowa na trzeci etap Trasy Północnej

Umowa podpisana - firma Strabag ma 2,5 roku na wybudowanie trzeciego etapu Trasy Północnej.

Edycja tekstu: Michał Król

To prawie 3,5 kilometra trasy, która ma rozładować ruch na północy Szczecina. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.Nowa droga ma połączyć ulice Łączną, Szosę Polską i planowane Zachodnie Obejście Szczecina - mówi Michał Zawadzki, kierownik projektu.- Do układu rond przy Galerii Północ i tam mniej więcej będzie się kończył ten pierwszy etap realizacyjny. Natomiast równocześnie rozpoczną się prace projektowe z etapu drugiego. Tam musimy przygotować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych - mówi Zawadzki.Wykonawca zacznie pracę w ciągu dwóch tygodni. Inwestycja, to także nowy układ rond, ścieżki rowerowe i chodniki. Jej koszt to prawie 190 milionów złotych.