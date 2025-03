Tłumy w Teatrze Polskim w Szczecinie. "Ludzie chcą poznać to miejsce"

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Widzowie wciąż tłumnie odwiedzają Teatr Polski - mówił w "Rozmowach pod krawatem" dyrektor tej instytucji.

To nie tylko chęć zobaczenia nowego teatru, ale też potrzeba udziału w życiu kulturalnym Szczecina - przekonywał Adam Opatowicz, który był gościem audycji w piątek.



Wszystkie pięć scen Teatru Polskiego jest w ciągłym użyciu. Adam Opatowicz, przyznaje, że przedstawienia na trzech scenach jednoczenie w weekendy to norma.



- Cieszy i raduje to, że ta frekwencja jest bardzo duża. Że ludzie chcą poznać miejsce, ale że też bardzo się to jakoś udziela w ogóle na widzenie kultury i obecności takiej instytucji w mieście - mówi Opatowicz.



Zespół teatru musiał się powiększyć i udało się to. Przed remontem było to około osiemdziesięciu osób. - Doszliśmy do blisko 130, ponad 120. Mówimy o całym teatrze, o zespole artystycznym, który został powiększony, mówimy o całej tej obsłudze - tłumaczy dyrektor.



Obecnie w Teatrze Polskim trwają przygotowania do przyszłotygodniowej premiery "Kopenhagi" i II Szczecińskiego Festiwalu Bonhoeffera.



W ten weekend do obejrzenia w Teatrze Polskim dwa spektakle: "Aleja zasłużonych" i "Molière, czyli zmowa Świętoszków".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski