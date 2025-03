Można składać wnioski w programie "Czyste Powietrze"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ma być prościej, ale też bezpieczniej. Chodzi o ogólnopolski program "Czyste Powietrze”, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów.

Wnioski można składać od dziś za pomocą strony internetowej. - Należy najpierw sprawdzić czy z naszego domu ucieka ciepło - mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Waldemar Miśko. - Przed wykonaniem inwestycji jest obowiązkowy audyt energetyczny. Po przeprowadzeniu całej inwestycji konieczne jest świadectwo charakterystyki energetycznej po to, żeby porównać i sprawdzić czy założenia wynikające z audytu zostały spełnione.



- Osoby z najniższym dochodem będą mogły liczyć na pomoc - zaznacza Miśko. - Zarówno na etapie samego przygotowania wniosku wyboru audytora. Potem rozliczenia i uzyskania całej kwoty dofinansowania. Przy najniższym dochodzie na osobę, ta wielkość kosztów to 170 tysięcy złotych.



W zeszłym roku do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "Czyste Powietrze" wpłynęło około czterech tysięcy wniosków.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Należy najpierw sprawdzić czy z naszego domu ucieka ciepło - mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Waldemar Miśko. - Osoby z najniższym dochodem będą mogły liczyć na pomoc - zaznacza Miśko.