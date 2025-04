Z czego śmieją się szczecinianie? Sprawdziliśmy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mówią, że śmiech to zdrowie a dziś jest idealna okazja, by to sprawdzić.

Edycja tekstu: Michał Król

Z okazji Prima Aprilis postanowiliśmy, że nie będziemy wpuszczać słuchaczy w maliny, za to sprawdziliśmy, co ich bawi.- Co mnie śmieszy? Takie rzeczy nie można mówić. - Chyba to, co się dzieje w polityce. - Chyba moje dzieci, bo uczę w szkole i mają tyle możliwości i tyle żartów. "Mama znalazła mnie w kapuście", "Na krzyżówki jestem za głupi, bo jeszcze jestem za mały".A co o naszym humorze sądzi specjalista od żartów komik Damian "Viking" Usewicz?- Co bawi Polaków? My sami. Natomiast my sami siebie bawimy, ale nie śmiejemy się sami z siebie. Lubimy się śmiać z innych, co w sumie jest normalne. Ale to mam wrażenie, że my Polacy bardzo lubimy śmiać się z innych i wtedy odnajdujemy tam oczywiście cząstkę siebie - mówi Usewicz.Zatem i dziś znajdźmy chwilę by się pośmiać, nawet z siebie, a wyjdzie nam to na zdrowie.