Uczniowie poznali konstytucję na US [ZDJĘCIA]

W tych wyborach wygrała partia niebieskich, czerwonym nie udało się zdobyć większości mandatów - bo byli nieobecni. Chodzi o wybory, które odbyły się w ramach edukacyjnych warsztatów z okazji "Dnia Konstytucji" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wydarzenie odbyło się w dwudzieste ósme urodziny uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.- Zaprosiliśmy uczniów, by poznali tą naszą polską konstytucję. Pokazujemy działanie różnych systemów, systemów większościowych, systemów proporcjonalnych. Świetny, praktyczny wstęp, dlaczego warto iść na wybory i dlaczego mój głos jest ważny - mówi dr Ewa Milczarek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.- Jestem zadowolony, że mogę dowiedzieć się trochę więcej. Mimo, że jesteśmy klasą humanistyczną, społeczną, to jednak wiedzy o społeczeństwie nie było. - Dużo ludzi chce się zainteresować polityką, ale nie do końca wie, jak te wszystkie mechanizmy działają - mówią uczniowie.W projekcie edukacyjnym Dzień Konstytucji wzięło udział blisko 150 uczniów szkół średnich z całego regionu.