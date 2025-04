Hala opery znika w oczach. Wiemy, gdzie trafi namiot [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Znika z dnia na dzień, w czerwcu ma już jej nie być. Hala Opery na Zamku przy ulicy Energetyków opuszcza Szczecin i pojedzie do... Czech. Taki plan ma nowy właściciel namiotu.

Tydzień temu ruszyła rozbiórka hali. Wykonawca na demontaż ma czas do końca czerwca, ale być może uda się to zrobić do końca maja.



- Od dłuższego czasu stał ten namiot nieużywany i nieczynny, także to dobra decyzja... - Stał i zajmował dosyć reprezentacyjne miejsce. Myślę, że może pojawić się tutaj coś ładniejszego, coś lepszego. Choćby jakiś duży sklep czy supermarket. - Ja bym chciał wielopoziomowy parking. Tutaj na pewno będzie niedługo problem z miejscami - mówią mieszkańcy.



- Biorąc pod uwagę to, że hala ma powstać ponownie w nowej lokalizacji, to ten demontaż jest bardziej czasochłonny. W środę planujemy rozebranie poszycia tak, aby w czwartek mógł pojawić się dźwig i rozbierać kolejne przęsła łukowe. To już będzie kamień milowy i ta hala zacznie znikać nam w oczach - dodaje Dominik Wałdoch, kierownik budowy.



Jak poinformował nas inwestor, hala będzie pełniła funkcję magazynową. Działka przy ulicy Energetyków ma wrócić do miasta, ma na niej stanąć zabudowa z lokalami usługowymi i mieszkaniami.



