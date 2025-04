Będzie nowa siedziba Ośrodka Polityki Społecznej [ZDJĘCIA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie zmieni siedzibę i będzie działać w nowej formule. Decyzję, która ma unowocześnić jednostkę, podjęli radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowa siedziba ośrodka będzie się mieścić w budynku Centrum Psychiatrycznego przy ulicy Żołnierskiej 55 w Szczecinie, mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz.- Tam są najlepsze warunki do stworzenia takiej koncepcji, o jakiej myśli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, czyli właśnie funkcje administracyjne z jednej strony, ale bardzo duża przestrzeń dla mieszkańców, którzy tutaj będą mieli świadczone usługi - mówi Rybarska-Jarosz.Pojawią się także usługi skierowane do osób z niepełnosprawnością ruchową - dodaje Rybarska-Jarosz.- To jest bardzo ważne, nawet nauczenie się wsiadania do samochodu. Obsługa samochodu przez osobę z niepełnosprawnością, która utraciła zdolność chodzenia. Samoobsługa na leżąco, na siedząco, otwieranie drzwi. Tego wszystkiego będzie się można w tej przestrzeni nauczyć, wyćwiczyć - dodaje Rybarska-Jarosz.Otwarcie nowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie planowane jest na koniec 2027 roku.