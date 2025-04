Tory na Matejki przejdą remont

Fot. FB Michał Przepiera

Rozpadające się tory tramwajowe na ulicy Matejki w Szczecinie doczekają się remontu. Oznacza to m.in. utrudnienia dla kierowców. Tramwaje Szczecińskie właśnie ogłosiły przetarg na modernizację torowiska na ulicy Matejki. Chodzi o odcinek między ulicą Piłsudskiego a Malczewskiego.

Jak mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich, nie będzie to kapitalny remont.



- Nie obejmie wszystkich elementów na przykład trakcji tramwajowej. W trakcie robót zostanie wymieniona podsypka, szyny i podkłady. Ruch tramwajowy będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze, natomiast kierowcy muszą się liczyć z wyłączeniami pasów wewnętrznych jezdni, jednego bądź dwóch w zależności od potrzeb remontowych - mówi Jachim.



Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 maja. Prace mają potrwać około czterech miesięcy od podpisania umowy, dodaje Jachim.



- Możemy przyjąć, że ten remont się powinien gdzieś tam zacząć może jeszcze w maju, a może już w czerwcu. Planowane jest to tak, aby ten największy zakres prac przeprowadzić w czasie wakacji, wtedy, kiedy jest najmniejsze natężenie ruchu - mówi Jachim.



Na remont torowiska zaplanowano prawie trzy miliony złotych w budżecie miasta. Remont będzie wstrzymany na czas imprezy Żagle 2025, od 13-17 sierpnia. W tym okresie wszystkie cztery pasy jezdni będą dostępne dla kierowców.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł