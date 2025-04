Ławki na Pogodnie nadal bez koszy

Te ławki mieszkańcy omijają z daleka - to z powodu śmieci. Jest to pierwsze doniesienie dotyczące braku koszy na Pogodnie - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM. Chodzi o kosze, które miały stanąć przy ławkach. Kilka dni temu informowaliśmy iż mieszkańcy narzekają na śmieci, które na nich zalegają.

- Każde tego typu zgłoszenie należy rozpatrywać indywidualnie z dokładnym wskazaniem miejsca braku kosza. Rozwiązaniem może być zabezpieczenie w budżecie miasta Szczecin większych środków finansowych na opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin - mówi Reszczyński.Marian Adamowicz, przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno twierdził, że zarówno ZDiTM, jak i Urząd Miasta są poinformowani o sprawie.- Liczę na to, że miasto te brakujące kosze przy tych ławkach dostawi. Miasto doskonale zna ten problem i myślę, że w niedługim czasie powinno to się trochę zmienić.Mieszkańcy Pogodna twierdzą, że na 30 ławek przewidziano tylko osiem koszy na śmieci. W ocenie mieszkańców to zdecydowanie za mało.Edycja tekstu: Kamila Kozioł