Do Radia Szczecin zgłosił się pan Przemysław, który zaproponował przekazanie trzech biletów na piątkowy finał Pucharu Polski w Warszawie na licytację dla Adasia Orlika.

Są to miejsca obok siebie, to w dodatku to bilety VIP Gold z zapewnionym miejscem parkingowym. Licytacja potrwa do czwartku do godziny 12.Adaś Orlik jest synem naszego redakcyjnego kolegi Sławka. Chłopczyk choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Na jego leczenie potrzeba 15 milionów złotych.Link do facebookowej licytacji Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka na leczenie Adasia.Edycja tekstu: Kamila Kozioł