"Nie znamy tych, którzy są inni od nas, nowi". Rasistowskie i homofobiczne ataki w Szczecinie

Rasistowskie komentarze wobec nowych zawodników Pogoni Szczecin, wybita szyba i zerwana tęczowa flaga w Trafostacji Sztuki czy atak na działaczkę społeczną za tęczowy parasol. W ostatnich dniach informowaliśmy o kilku aktach agresji, do których doszło w Zachodniopomorskiem, a które były wymierzone w "inność".





Edycja tekstu: Kamila Kozioł Jak wynika z policyjnych danych liczba przestępstw na tle narodowościowym w Szczecinie nie wzrosła względem ubiegłego roku.

"Tak to jest, jak Kurda na starostę wybieracie" - takie słowa miały paść w stronę starosty polickiego Shivana Fate.Jak się okazuje, hejt na tle narodowościowym nie jest obcy, nawet tym, którzy w Polsce żyją całe życie, mówi politolog prof. Fuad Jomma.- Moje dzieci są Polakami, nawet w szkole mój syn napotykał na rasizm. "Kiedy to ty wracasz do swojego kraju?"Socjolog dr Robert Bartłomiejski wskazuje, że agresja w społeczeństwie to często reakcja obronna.- Nie znamy tych, którzy są inni od nas, nowi. Uciekamy się często do pewnych schematów reagowania, które są uproszczeniami, uprzedzeniami, stereotypami - mówi Bartłomiejski.Groźby w kierunku Dagmary Adamiak i wandalizm w trafostacji sztuki zostały zgłoszone na policję.