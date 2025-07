Wczesnośredniowieczna łódź wróciła do Kamienia Pomorskiego

Łódź ma zostać wyeksponowana w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. źródło: www.facebook.com/mhzk.eu

Do Kamienia Pomorskiego wróciła wczesnośredniowieczna łódź, a konkretnie jej fragment. Został odkryty ponad 40 lat temu podczas prac melioracyjnych w okolicach zatoki Karpiny.

Był konserwowany w latach 2022-25 przez Annę Borowiec z pracowni konserwacji drewna i metalu Muzeum Narodowego w Szczecinie.



- Zachowany fragment łodzi mierzy około 4,7 m. To jest długość całkowita. Z poszycia łodzi zachowało się sześć planek z lewej strony i około 2,5 planki z prawej strony - powiedziała.



Wspomniane planki to pasy stanowiące element poszycia powstałe z drzewa dębowego.



Łódź to świadectwo czasów, kiedy Kamień Pomorski był znaczącym ośrodkiem handlowym i politycznym Księstwa Pomorskiego. Stanowi namacalny ślad ówczesnych żeglarzy słowiańskich, którzy byli zdolni konkurować na Bałtyku nawet z samymi wikingami – mówi dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.



- Ze schyłkowego okresu wczesnego średniowiecza znane są tylko dwa wraki, więc każdy zabytek tego typu ma ogromne znaczenie, bo analizując go i badając dowiadujemy się różnych informacji na temat ówczesnego społeczeństwa - podkreślił archeolog.



Łódź ma zostać wyeksponowana w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.



