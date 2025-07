Radni PiS mają rozwiązanie problemu zalewania szczecińskich Górek Ustowskich

Zalewanie ogródków działkowych po ulewnych deszczach na Górkach Ustowskich w Szczecinie jest spowodowane niewydolnym przepustem rzeki Bukowej - mówili podczas konferencji prasowej radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Michał Król

Na naprawy nie trzeba długo czekać, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta może się zająć sprawą w trybie natychmiastowym - przekonuje radny Marek Duklanowski.- Przez podjęcie interwencyjnych działań w trybie artykułu 214 prawa zamówień publicznych, gdzie w przypadku awarii, to jest tam ustęp 1 punkt 5, można podjąć działania, które wymagają niezwłocznej interwencji z wolnej ręki - mówi Duklanowski.Radny dodaje, że należałby usunąć stary przepust - można to zrobić w ciągu 48 godzin.- Przyjeżdża ktoś, wycina drzewa, odsuwa tę skarpę, zabezpiecza ją ścianką od dołu, narzutem kamiennym czy gabionami kamiennymi, utrwala skarpę jakąś tam siatką. Na szybko jest w stanie to zrobić za 100-200 tysięcy - mówi Duklanowski.Jak poinformowała nas Paulina Łątka z biura prasowego magistratu, miasto przeznaczyło 40 tysięcy złotych na prace przy przepuście i korycie rzeki. Chodzi na razie o opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie koryta, wykonanie mostu, zabezpieczenie dna i skarp na przepuście. Zlecenie wykonania projektu planowane jest w najbliższych tygodniach.We wtorek wezbrała rzeka Bukowa - zalanych zostało zostało 30 działek na Górkach Ustowskich w Szczecinie.