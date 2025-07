Szczecin na trasie "Lata z Razem". Zandberg spotkał się z mieszkańcami

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin] Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Niezadowolenie ze służby zdrowia, postulaty dotyczące gospodarki i krytyka rekonstrukcji rządu. Adrian Zandberg, lider Partii Razem spotkał się z wyborcami ze Szczecina.

Na Deptaku Bogusława odbył się wiec, a zgromadzeni mieszkańcy głównie zwracali uwagę na postulaty dotyczące mieszkalnictwa.



- Jestem za nowocześniejszą Polską. - Postulaty kwestii mieszkaniowej, ochrony zdrowia to są ważne kwestie dla mnie. - Przede wszystkim mieszkalnictwo, dlatego że młodzi mają obecnie ogromny problem z wynajmem oraz ewentualnym własnościowym posiadaniem mieszkania na start. - Zdecydowanie w kwestii mieszkalnictwa myślę, że państwo powinno być zaangażowane w gospodarkę. - Przede wszystkim egalitarność i prawa człowieka. Każdy dla mnie jest równy niezależnie od tego, kim jest i jak wygląda - to głosy uczestników spotkania.



Adrian Zadberg mówił również o potrzebie stworzenia silnego systemu gospodarczego w Polsce.



- Zbudować w końcu w Polsce fabryki leków, żebyśmy zaczęli być suwerenni lekowo i bezpieczni. Zainwestować w takie branże gospodarki jak przemysł kosmiczny, które mogą pociągnąć nas do przodu, włożyć sensowne pieniądze w budowę kolejnych elektrowni jądrowych - wymieniał Zandberg.



Lider partii przyjechał do Szczecina w ramach trasy "Lato z Razem", która jak sam powiedział, jest przygotowaniem do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski