Wakacje z czworonogiem. O czym pamiętać? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Woda, transporter, leki i zapas karmy - to powinniśmy przygotować wybierając się na wakacje z naszym czworonogiem.

To opinia ekspertów. A co na taki właśnie wypoczynek zabierają ze sobą szczecinianie? O to pytał reporter Radia Szczecin uczestników psich targów na szczecińskich Gumieńcach.



- Miskę z wodą, jak gdzieś wyjeżdżamy, zwłaszcza w góry i na pewno, żeby nie chodzić jak jest bardzo gorąco. - Funkcyjne przysmaki, wzmacniające odporność i dodające energii - mówili.



Przygotowanie psa do letniego wyjazdu powinniśmy zacząć dużo wcześniej. "Zaplanujmy wakacje z wyprzedzeniem tak, aby być gotowym na wszystko, co może się zdarzyć z naszym pupilem" - podkreśla behawiorystka ze szkoły dla psów Dogtryna Magdalena Klincewicz.



- Jeżeli pies ma chorobę lokomocyjną, to należy wcześniej skontaktować się z weterynarzem i zabezpieczyć się w leki, zaplanować przerwy w podróży. Kolejna rzecz: jak będziemy tego psa przewozić? Sugeruję zawsze transporter, bo on jest po prostu zabezpieczeniem zarówno dla nas, jak i dla psa - powiedziała.



Magdalena Klimcewicz dodaje także, że ważne jest sprawdzenie również podróży zagranicznych. Dla przykładu w Austrii musimy wyposażyć naszego psa w specjalny transporter.



Edycja tekstu: Jacek Rujna