Był dla radnych, będzie ponownie dla mieszkańców. Parking pod UM będzie czasowo darmowy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"To nie była nasza inicjatywa, żeby te miejsca odebrać mieszkańcom, ale z naszej inicjatywy one do nich wrócą". Szczecińscy radni we wrześniu zajmą się sprawą parkingu przed Urzędem Miasta.

Przed wakacjami pojawiło się kilka propozycji, które mogłyby rozwiązać ten problem - mówi Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej.



- Miejsca zostaną uwolnione dla mieszkańców. Wprowadzimy tam w zasadzie taki nowy system, to jest jedna z propozycji, która spotkała się z największym chyba zainteresowaniem, żeby mieszkańcy mogli za darmo do półtorej godziny parkować na tych miejscach, które teraz są oznaczone dla radnych - mówi Słowik.



To powrót niemal do tego co było wcześniej - podkreśla Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.



- 90 minut darmowego parkowania, a powyżej tego czasu jest rzeczywiście dość solidna kara, jak za nieopłacenie postoju w strefie. To na pewno pomoże mieszkańcom, którzy chcą załatwić w sposób szybki sprawę w Urzędzie Miasta - mówi Duklanowski.



Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 9 września.



