Badania szczecińskich naukowców nad zdrowiem psychicznym imigrantów z Ukrainy

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To pierwsze badanie, w którym na taką skalę zostanie sprawdzone zdrowie psychiczne imigrantów z Ukrainy. Pomorski Uniwersytet Medyczny wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Berlińskim Charité i Instytutem z Manheim chcą sprawdzić, jak migracja, szczególnie ta przymusowa, wpływa na stan psychiczny osób, które musiały się jej podjąć.
Piotr Podwalski, psychiatra i jeden z badaczy, mówi, że są to pierwsze takie badania w Polsce.

- Badanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy to są ankiety, które są udostępniane online. To jest tak zwane badanie psychometryczne, w którym przesiewowo oceniamy stan psychiczny. Drugi etap będzie polegał na tym, że zaprosimy część osób do tak zwanego wywiadu pogłębionego. Będzie on przeprowadzany w języku ukraińskim - tłumaczy Podwalski.

Wyniki badań pomogą nieść skuteczniejszą pomoc coraz liczniejszej grupie pacjentów z Ukrainy.

- Mamy jasno określone cele i jest to istotne z punktu widzenia po pierwsze naukowego, ale też klinicznego, ponieważ te badania umożliwią nam lepszą organizację opieki, lepsze interwencje terapeutyczne dla osób, które takiej pomocy po prostu potrzebują - dodaje Podwalski.

Z ramienia PUM projektem kieruje profesor Jerzy Samochowiec. Dzięki partnerstwu z niemieckimi ośrodkami, badacze będą mogli porównać doświadczenia imigrantów z Ukrainy z imigrantami z innych krajów. Ankietę można wypełnić na stronie projektu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
