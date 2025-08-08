Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ćwierć miliona z RPO. Historyczna willa przejdzie remont

Region Elżbieta Bielecka

Fot. wiadomosci.szczecin.eu
Więcej elementów w historycznej szczecińskiej willi przy Królowej Korony Polskiej zostanie odrestaurowanych.
Oprócz podstawowego remontu, odnowione zostaną też drzwi do werandy, elementy konstrukcji ryglowej jej ścian i korytarza, odtworzona będzie też historyczna malatura konstrukcji na drewnianych elementach dachu i wykuszu.

Dodatkowych prac będzie więcej, a pozwolą na to środki, które miastu przyznał Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Planu Odbudowy - to 250 tys. złotych.

Cały remont XIX-wiecznej willi będzie kosztował około 2 mln 700 tys. zł i ma się zakończyć we wrześniu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 1 komentarz

remont willi za prawie 3 mln zł.
CO będzie z tym budynkiem po zakończeniu remontu z publicznych pieniędzy?

