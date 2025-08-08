Ćwierć miliona z RPO. Historyczna willa przejdzie remont

Więcej elementów w historycznej szczecińskiej willi przy Królowej Korony Polskiej zostanie odrestaurowanych.

Oprócz podstawowego remontu, odnowione zostaną też drzwi do werandy, elementy konstrukcji ryglowej jej ścian i korytarza, odtworzona będzie też historyczna malatura konstrukcji na drewnianych elementach dachu i wykuszu.



Dodatkowych prac będzie więcej, a pozwolą na to środki, które miastu przyznał Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Planu Odbudowy - to 250 tys. złotych.



Cały remont XIX-wiecznej willi będzie kosztował około 2 mln 700 tys. zł i ma się zakończyć we wrześniu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski