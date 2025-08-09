Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Złodziejski duet zatrzymany

Region Kamila Kozioł

Fot. szczecin.policja.gov.pl
Fot. szczecin.policja.gov.pl
Kradli elektronarzędzia, mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież z włamaniem zostali zatrzymani w Szczecinie.
38-latek i 46-latek mieli włamać się do kontenera budowlanego i ukraść elektronarzędzia o wartości 55 tysięcy złotych. Policjanci odnaleźli ich i zatrzymali, odzyskali też większość skradzionych urządzeń.

Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

