Złodziejski duet zatrzymany

Kradli elektronarzędzia, mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież z włamaniem zostali zatrzymani w Szczecinie.

38-latek i 46-latek mieli włamać się do kontenera budowlanego i ukraść elektronarzędzia o wartości 55 tysięcy złotych. Policjanci odnaleźli ich i zatrzymali, odzyskali też większość skradzionych urządzeń.



Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem.



Edycja tekstu: Jacek Rujna