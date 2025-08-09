Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Wzywam do przedłużenia moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi" [ZDJĘCIA]

Region Informacyjna Agencja Radiowa, Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krąpiel. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel. W trakcie spotkania podpisano ustawę dotyczącę kwestii rolnych. PAP/Marcin Bielecki
Krąpiel. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel. W trakcie spotkania podpisano ustawę dotyczącę kwestii rolnych. PAP/Marcin Bielecki
Prezydent Karol Nawrocki wzywa większość parlamentarną i rząd do przedłużenia moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi. W tym celu w zachodniopomorskiej miejscowości Krąpiel podpisał projekt ustawy "Ochrona Polskiej Wsi".
Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami odniósł się do protestów z 2015 roku, które odbywały się właśnie na Pomorzu Zachodnim. Chodziło o wykup polskiej ziemi przez zagraniczne holdingi.

- Udało się ten proces zatrzymać, ale ta ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem - podkreślił.

"Plan 21" Karola Nawrockiego to program wyborczy przedstawiony przez niego na początku marca 2025 roku podczas kampanii prezydenckiej.

Moratorium na sprzedaż polskiej ziemi rolnej, czyli wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obowiązujące od 2016 roku, zostało już raz przedłużone, na 5 lat, i obowiązuje do 30 kwietnia przyszłego roku.

Oznacza ono, że państwowa ziemia rolna nie jest sprzedawana, a główną formą jej zagospodarowania pozostaje dzierżawa.

Teraz prezydent chce przedłużenia o jeszcze kolejny okres.

Ponadto prezydent proponuje zmianę preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o której mówił, że jest "konstytucją polskiego rolnictwa". Podczas spotkania tłumaczył, że zmiana ma chronić rolników w handlu z Ukrainą i MERCOSUR-em, organizacją gospodarczą łączącą część państw Ameryki Południowej.

Prezydent zaznaczył, że chce przekonać wszystkie środowiska do tego, by zmienić preambułę.

- Która da nam szansę - rządowi i prezydentowi - reagować w sytuacji, gdy wejdzie umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur, albo gdy znów zaczniemy być zalewani przez nierówną konkurencję ze strony Ukrainy - powiedział prezydent.

Edycja tekstu: Jacek Rujna, Piotr Kołodziejski
- Udało się ten proces zatrzymać, ale ta ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem - podkreślił.
- Która da nam szansę - rządowi i prezydentowi - reagować w sytuacji, gdy wejdzie umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur, albo gdy znów zaczniemy być zalewani przez nierówną konkurencję ze strony Ukrainy - powiedział prezydent.
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11184 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8669 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7498 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5595 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4837 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty