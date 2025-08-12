Utrudnienia na ul. Mieszka I potrwają do końca wakacji

Do końca sierpnia potrwają utrudnienia na ul. Mieszka I przy rondzie Szyrockiego - informuje spółka Tramwaje Szczecińskie.

Od dwóch tygodni kierowcy jadący do centrum tuż przed wjazdem na rondo mają do dyspozycji tylko jeden pas, z tego powodu codziennie tworzą się tam korki.Drugi pas jest zamknięty z powodu budowy kanalizacji deszczowej w tym rejonie, prace miały już się kończyć - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik spółki Wojciech Jachim.- W trakcie wykonywania wykopów okazało się, że poziom wód gruntowych jest wyższy niż zakładano i utrudnia wykonanie przyłącza do studni. Prawdopodobnie wpływ na to miały ulewy z początku sierpnia, które były dosyć intensywne - mówił Jachim.Wojciech Jachim dodał, że taka organizacja ruchu i zamknięcie jednego pasa została zatwierdzona przez szczeciński magistrat.