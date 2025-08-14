Ogromne kolejki i tłumy petentów przed wydziałem komunikacji UM [ZDJĘCIA]

Ten problem trwa od lat. Do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Szczecin niemal codziennie skoro świt ustawiają się ogromne kolejki.
- Ponad dwie godziny stoję. Co mogę poradzić? Jacy urzędnicy, taka praca, nie? - Chyba się przyzwyczaiłam już do tego, że tak jest, ale w tak długiej jeszcze nie stałam. Wczoraj też stałam, dla mnie i dwóch osób przede mną zabrakło miejsca. Dzisiaj więc stoję ponownie. - Teraz jest jedna kolejka, później będą dwie... Jest XXI wiek, a obsługa jak w średniowieczu... - skarżą się petenci.
W czwartek zapytamy przedstawicieli Urzędu Miasta, czy kolejkowy problem przed Wydziałem Komunikacji da się jakoś rozwiązać. Do sprawy będziemy wracać.
Autorka edycji: Joanna Chajdas