Ostatni dzień atrakcji na Żaglach

Jest jeszcze szansa przepłynąć się po Odrze ciekawymi jednostkami, spróbować specjałów zachodniopomorskiej kuchni albo posłuchać marynarskich pieśni. To ostatni dzień szczecińskiej imprezy Żagle 2025.
Rozbujali publikę bez wypływania w rejs... [ZDJĘCIA]
Kto jeszcze nie miał okazji, będzie mógł posłuchać i zobaczyć orkiestry dęte. To jedno z najradośniejszych i najbardziej kolorowych wydarzeń podczas Żagli - trudno przejść obok nich obojętnie. Muzycy rywalizowali ze sobą o puchar prezydenta miasta. Który zespół wygrał, tego dowiemy się o 16 na placu Solidarności. Wcześniej - o 14, widowiskowy pokaz musztry.
O puchar prezydenta walczyli też uczestnicy regat - załogi w południe na Wyspie Grodzkiej otrzymają nagrody, a później będzie można podziwiać paradę jednostek, które przepłyną wzdłuż wyspy Bielawa i nabrzeży przy Wałach Chrobrego.
Na Łasztowni będzie też można posłuchać szant - od 15 do 21 zagrają między innymi Klang, Folk Wagon i The Nierobbers.
Poza tym na odwiedzających czekają liczne stoiska, m.in. z rękodziełem, wesołe miasteczka i strefy dla dzieci. Szczegółowy program można znaleźć na stronie zagleszczecin.eu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski