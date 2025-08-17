Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ostatni dzień atrakcji na Żaglach

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jest jeszcze szansa przepłynąć się po Odrze ciekawymi jednostkami, spróbować specjałów zachodniopomorskiej kuchni albo posłuchać marynarskich pieśni. To ostatni dzień szczecińskiej imprezy Żagle 2025.
Atrakcje czekają na mieszkańców i turystów na obu brzegach Odry.

Kto jeszcze nie miał okazji, będzie mógł posłuchać i zobaczyć orkiestry dęte. To jedno z najradośniejszych i najbardziej kolorowych wydarzeń podczas Żagli - trudno przejść obok nich obojętnie. Muzycy rywalizowali ze sobą o puchar prezydenta miasta. Który zespół wygrał, tego dowiemy się o 16 na placu Solidarności. Wcześniej - o 14, widowiskowy pokaz musztry.

O puchar prezydenta walczyli też uczestnicy regat - załogi w południe na Wyspie Grodzkiej otrzymają nagrody, a później będzie można podziwiać paradę jednostek, które przepłyną wzdłuż wyspy Bielawa i nabrzeży przy Wałach Chrobrego.

Na Łasztowni będzie też można posłuchać szant - od 15 do 21 zagrają między innymi Klang, Folk Wagon i The Nierobbers.

Poza tym na odwiedzających czekają liczne stoiska, m.in. z rękodziełem, wesołe miasteczka i strefy dla dzieci. Szczegółowy program można znaleźć na stronie zagleszczecin.eu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Do programu imprezy zajrzała Elżbieta Bielecka.

Najnowsze podcasty