Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Reforma polskiego ratownictwa medycznego [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Weronika Łyczywek
Weronika Łyczywek
Trzech ratowników medycznych zamiast dwóch czy dojazd karetki od pacjenta do szpitalnych oddziałów ratunkowych w czasie nie dłuższym niż 45 minut - to nowe standardy, które wprowadza ustawa o ratownictwie medycznym, która weszła w życie dwa dni temu.
Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ratownicy zyskali też obowiązkowe szkolenia z samoobrony, dodatki do pensji i pomoc psychologiczną. Zwiększenie składu podstawowych zespołów ratowników medycznych poprawi ich bezpieczeństwo.

- To większe bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku zachowań agresywnych ze strony pacjenta oraz jego rodziny, dlatego, że trzem osobom może być łatwiej się obronić. Jeśli z kolei chodzi o samego pacjenta, myślę, że może się w takiej sytuacji czuć bardziej zaopiekowany - tłumaczy rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Natalia Dorochowicz.

Aby w jeszcze krótszym czasie ratować ludzkie życie ministerstwo zaplanowało wprowadzenie w większych miastach ratowników na motocyklach.

- Jednostka motocyklowa ma za zadanie "przebić się" przez te zatory w godzinach szczytu, dotrzeć do pacjenta, zaopatrzyć go wstępnie w oczekiwaniu na dalsze kroki, czyli przyjazd zespołu, który przetransportuje pacjenta do szpitala - powiedziała.

Nowe przepisy mówią o maksymalnym czasie dotarcia pacjenta do SOR. Jak to wygląda w naszym regionie?

- Pacjenci do szpitala trafią do 45 minut, ale nie do każdego SOR-u i nie ma takiego obowiązku, że musi koniecznie trafić pacjent z karetki do SOR-u. Może trafić z karetki do szpitala, gdzie jest izba przyjęć - mówi Robert Drozdowicz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

W Zachodniopomorskiem jest 90 zespołów ratowników medycznych oraz 10 oddziałów SOR i 19 szpitalnych Izb Przyjęć.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- To większe bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku zachowań agresywnych ze strony pacjenta oraz jego rodziny, dlatego, że trzem osobom może być łatwiej się obronić. Jeśli z kolei chodzi o samego pacjenta, myślę, że może się w takiej sytuacji czuć bardziej zaopiekowany - tłumaczy rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Natalia Dorochowicz.
- Jednostka motocyklowa ma za zadanie "przebić się" przez te zatory w godzinach szczytu, dotrzeć do pacjenta, zaopatrzyć go wstępnie w oczekiwaniu na dalsze kroki, czyli przyjazd zespołu, który przetransportuje pacjenta do szpitala - powiedziała.
- Pacjenci do szpitala trafią do 45 minut, ale nie do każdego SOR-u i nie ma takiego obowiązku, że musi koniecznie trafić pacjent z karetki do SOR-u. Może trafić z karetki do szpitala, gdzie jest izba przyjęć - mówi Robert Drozdowicz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od wczoraj oglądane 7733 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od wczoraj oglądane 6093 razy)
  3. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5666 razy)
  4. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5512 razy)
  5. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 4962 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty