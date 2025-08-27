Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Drobny błąd, ale spory kłopot. Problemy ze świadectwami ósmoklasistów

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Drobny błąd na świadectwie może spowodować duże utrudnienia dla rodziców. Chodzi o tegorocznych absolwentów podstawówek. Niektórzy z nich otrzymali dokumenty z błędem.
Teraz niektóre licea, do których po wakacjach wybierają się uczniowie, nie wiedzą, czy takie świadectwo mogą zaakceptować.

Jak powiedziała jedna z mam ósmoklasisty, chodzi o nieprawidłowy skrót nazwy ministerstwa w stopce dokumentu: MEN zamiast MEiN - czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Otrzymaliśmy telefon ze szkoły średniej, że świadectwo, które dołączyliśmy do dokumentacji zawiera na dole błędny zapis. Trzeba je wymienić na druk właściwy - powiedziała.

Agnieszka Lisowska, rzeczniczka zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty tłumaczy, że podstawówki mają obowiązek wymienić dokument, z kolei szkoły średnie, zgodnie z zaleceniem ministerstwa, powinny zgodzić się na wymianę świadectwa i dać czas na pobranie odpowiedniego dokumentu.

- Mogą dostarczyć w ramach uzupełnienia świadectwo do wybranej szkoły ponadpodstawowej po jego wymianie. To nie powinno skutkować opóźnieniem w procesie rekrutacji - zaznaczyła.

Według nieoficjalnych informacji, problem może wynikać z tego, że przy ich drukowaniu skorzystano z nieprawidłowego wzoru ministerialnego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7238 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5649 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 4003 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3968 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3512 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty