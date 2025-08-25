Sprzedawcy alkoholu w Szczecinie skarżą nocną prohibicję

Właściciele szczecińskich sklepów monopolowych złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy o nocnej prohibicji.

Skarga, zanim trafi do sądu, musi przejść przez Radę Miasta Szczecin.





- Sąd niewątpliwie będzie oceniał poziom legislacji, czy klub pana prezydenta razem z klubem Koalicji Obywatelskiej mogą podjąć uchwałę bez konsultacji, wbrew stanowisku samych przedsiębiorców, którzy chcieliby zostać dopuszczeni do konsultacji społecznych i wypracować zakaz czy ograniczenie w nocnej sprzedaży alkohol - mówi reprezentujący przedsiębiorców radca prawny Paweł Juras.

- Gorszą sytuację, którą wytworzył ten zakaz powodują prywatni dostawcy. Skarżący wskazują wprost, że spotykają się z takim zjawiskiem, że po godzinie 23 pod ich sklepami ustawiają się mieszkańcy z plecakami i oferują do sprzedaży taki alkohol - powiedział.

- Na razie działają dwa sklepy sprzedające alkohol do spożycia na miejscu. Myślę, że właściciele innych placówek pójdą w ich ślady, aby zachować miejsca pracy i nie dopuścić do spadku obrotów – tłumaczy prawnik.Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Szczecinie obowiązuje od 8 sierpnia. Od początku budzi kontrowersje wśród przedsiębiorców i lokalnych polityków.