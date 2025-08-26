300 milionów kredytu z EBI, ale "płynność finansowa miasta nie jest zagrożona..."

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecin zaciągnął 300 milionów złotych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze trafią na spłatę różnych inwestycji prowadzonych przez miasto.

Jak podkreśla zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji, Michał Przepiera, są to nie tylko przedsięwzięcia związane z transportem.



- Na termomodernizację szkół, kwestie dotyczące teatru letniego, kwestie związane z nabrzeżami, kwestie dotyczące każdej sfery... sportu; przecież są liczne inwestycje w tym zakresie, właśnie budowany SDS. To wszystko jest związane z tymi środkami - wyliczał.



Płynność finansowa naszego miasta nie jest zagrożona, ale każdy kolejny kredyt budzi obawy – mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.



- Mam pewną obawę, że pieniądze po prostu pójdą na pokrycie długu. Ta spirala się bardzo mocno nakręca: Szczecin w 2023 roku był w czołówce miast najbardziej zadłużonych za Warszawą, Krakowem, Poznaniem czy Wrocławiem, więc to nie napawa optymizmem. To też pokazuje, że polityka finansowa naszego miasta nie idzie do końca w dobrym kierunku - ocenił.



Jak dodał Romianowski, planowany deficyt budżetowy na koniec tego roku wyniesie ponad 2,5 miliarda złotych.



Nowy kredyt będzie spłacany przez 25 lat. W tym czasie miasto zapłaci 153 miliony złotych odsetek.



Edycja tekstu: Jacek Rujna