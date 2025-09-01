Kurator oświaty zachęca do edukacji zdrowotnej

Budzi dyskusje, ale to bardzo ważny przedmiot. To opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, który komentuje w ten sposób protesty dotyczące wprowadzenia do szkół przedmiotu pod nazwą "Edukacja zdrowotna".
- Chodzi o to, żeby tutaj było bardzo dużo profilaktyki, żeby była duża świadomość dzieci i młodzieży. Ja zachęcam do tego, żeby ten przedmiot rodzice wzięli pod uwagę i żeby zdecydowali się na to, żeby ich pociechy uczęszczały - powiedział Palczyński.
Przeciwnicy wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu uważają m.in., że skupia się on na tematyce seksualnej, a za mało miejsca poświęca wartościom rodzinnym. Przedmiot "edukacja zdrowotna" nie jest obowiązkowy. Zastąpił w tym roku szkolnym "Wychowanie do życia w rodzinie".
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski