Kurator oświaty zachęca do edukacji zdrowotnej

Paweł Palczyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Paweł Palczyński, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budzi dyskusje, ale to bardzo ważny przedmiot. To opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, który komentuje w ten sposób protesty dotyczące wprowadzenia do szkół przedmiotu pod nazwą "Edukacja zdrowotna".

Kurator oświaty rozumie postulaty protestujących nauczycieli Paweł Palczyński Część rodziców przeciwna edukacji zdrowotnej w szkołach



- Chodzi o to, żeby tutaj było bardzo dużo profilaktyki, żeby była duża świadomość dzieci i młodzieży. Ja zachęcam do tego, żeby ten przedmiot rodzice wzięli pod uwagę i żeby zdecydowali się na to, żeby ich pociechy uczęszczały - powiedział Palczyński.



Przeciwnicy wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu uważają m.in., że skupia się on na tematyce seksualnej, a za mało miejsca poświęca wartościom rodzinnym. Przedmiot "edukacja zdrowotna" nie jest obowiązkowy. Zastąpił w tym roku szkolnym "Wychowanie do życia w rodzinie".

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski Paweł Palczyński - w porannych "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin - zapewnił, że tematyka "Edukacji zdrowotnej" dotyczy każdego młodego człowieka.- Chodzi o to, żeby tutaj było bardzo dużo profilaktyki, żeby była duża świadomość dzieci i młodzieży. Ja zachęcam do tego, żeby ten przedmiot rodzice wzięli pod uwagę i żeby zdecydowali się na to, żeby ich pociechy uczęszczały - powiedział Palczyński.