Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Aktywna Sobota Radia Szczecin do 17:00 grała z Jasienicy. W specjalnym programie na żywo odwiedziliśy średniowieczną wioskę rzemieślniczą przy ruinach augustiańskiego klasztoru.

Na miejscu odwiedzających czekał również okolicznościowy jarmark. Sprzedawców, o to co można znaleźć na ich stoiskach pytała Milena Milewska.



- Sama zbieram zioła i przygotowuję z nich naturalne produkty. Są syropy do herbaty, są mieszanki ziołowe, mieszanki z herbatami, mazidła, sole do kąpieli, peelingi - mówi jedna ze sprzedawczyń.



Oprócz produktów ziołowych na stoiskach można było znaleźć również rękodzieło.



- U mnie można znaleźć rękodzieło, ozdoby, przedmioty użytkowe, wszystko z drewna prawdziwego, surowego, nieobrabianego. My tylko trochę bardziej to w kształty, że tak powiem, ujmujemy - mówi sprzedawca.



To jednak nie koniec atrakcji w Jasienicy. Na godzinę 20:00 zaplanowano historyczną inscenizację koronacji pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego.