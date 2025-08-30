Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Aktywna Sobota Radia Szczecin do 17:00 grała z Jasienicy. W specjalnym programie na żywo odwiedziliśy średniowieczną wioskę rzemieślniczą przy ruinach augustiańskiego klasztoru.
Na miejscu odwiedzających czekał również okolicznościowy jarmark. Sprzedawców, o to co można znaleźć na ich stoiskach pytała Milena Milewska.

- Sama zbieram zioła i przygotowuję z nich naturalne produkty. Są syropy do herbaty, są mieszanki ziołowe, mieszanki z herbatami, mazidła, sole do kąpieli, peelingi - mówi jedna ze sprzedawczyń.

Oprócz produktów ziołowych na stoiskach można było znaleźć również rękodzieło.

- U mnie można znaleźć rękodzieło, ozdoby, przedmioty użytkowe, wszystko z drewna prawdziwego, surowego, nieobrabianego. My tylko trochę bardziej to w kształty, że tak powiem, ujmujemy - mówi sprzedawca.

To jednak nie koniec atrakcji w Jasienicy. Na godzinę 20:00 zaplanowano historyczną inscenizację koronacji pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego.
Na miejscu odwiedzających czekał również okolicznościowy jarmark.
Oprócz produktów ziołowych na stoiskach można było znaleźć również rękodzieło.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7581 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5859 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4511 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4383 razy)
  5. Pożar w Szczecinie, jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 3288 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer edukacyjny nad Jeziorem Dąbie. "Ptaki" Paula Robiena [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty